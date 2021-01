Attualità

Modica, anziano scomparso: continuano ricerche Modica, anziano scomparso: continuano ricerche

Non è stato ancora ritrovato l'anziano modicano di 90 anni, Giovanni Supan, scomparso ieri a Modica. Le ricerche continuano anche oggi. Chi l'ha visto?

Modica – Non è stato ancora ritrovato l’anziano modicano di 90 anni, Giovanni Supan, scomparso ieri a Modica. Le ricerche continuano anche oggi. Sono stati i familiari ieri a denunciare la scomparsa dell’anziano ai carabinieri e le ricerche sono subito cominciate lungo la Modica-Ispica in zona Scalepiane. Il sindaco di Modica Ignazio Abbate ieri sera sul suo profilo Facebook ha postato un appello ed una foto dell’anziano per comunicare alla cittadinanza di segnalare un eventuale avvistamento dell’uomo. “L’uomo ha 90 anni, soffre di demenza senile – ha scritto ieri sera il sindaco di Modica su facebook - ed è uscito di casa questa mattina senza farvi ritorno. Al momento della scomparsa indossava una giacca verde militare ed un berretto anch’esso militare.Ogni segnalazione ci potrebbe essere utile per rintracciarlo.” Chi l'ha visto?