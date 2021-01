Attualità

Anziano scomparso a Modica: ritrovato Anziano scomparso a Modica: ritrovato

Anziano scomparso a Modica: ritrovato. È stato ritrovato poco fa il signor Giovanni, il 90enne che mancava da ieri mattina da casa.

Modica – “Una bellissima notizia appena arrivata! È stato ritrovato poco fa il signor Giovanni, il 90enne che mancava da ieri mattina da casa. Lo annuncia in un post su facebook il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “L'uomo è stato trovato in stato confusionale (non parla con nessuno dei soccorritori) dentro il parco di Cava d'Ispica, a parecchi chilometri di distanza da dove si era allontanato. Si trova in una zona impervia - scrive il sindaco Abbate - e quindi difficilmente raggiungibile dall'ambulanza. Probabile l'utilizzo dell'elicottero. Un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine e alla Protezione civile di Modica e Ragusa che hanno lavorato incessantemente da ieri sera nelle ricerche". L'anziano era scomparso ieri mattina dalla sua abitazione e dopo la denuncia dei parenti erano subito cominciate le ricerche. Oggi la bella notizia del suo ritrovamento.