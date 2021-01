Rimedi naturali

Tisana: effetti e funzioni. La Tisana naturale per dimagrire mentre dormi è un rimedio natura efficace e facilissimo da preparare per poter attivare il metabolismo ed indurlo a bruciare grassi durante le ore notturne. Che ci crediate o no, vi basterà assumerne una tazza prima di andare a dormire ed una al mattino appena svegli (a stomaco vuoto!!!) per poter buttar giù quei chiletti di troppo e quegli odiosi accumuli di grasso localizzati.Consigli d’uso per preparare la tisana naturaleLe tisane sono preparazioni si utilizzano nella farmacopea da una decina d’anni appena, eppure sono le più diffuse. La tisana prevede una miscela di erbe: una che rappresenta il rimedio base, una che aiuti le proprietà del primo rimedio (sinergizzante) e la terza serva da aromatizzante, per migliorarne il gusto. Come avviene la preparazione? La preparazione: prima dell’assunzione, le erbe subiscono una mondatura, poi sono tritate finemente e setacciate, per eliminare le polveri. La miscela deve anche essere omogenea per tempo di preparazione (non più di 10-15 minuti). Come nell’infuso, si versa l’acqua bollente sulle erbe e si copre il pentolino con un coperchio. Poi si scola senza comprimere.Le proporzioni: 10-20 grammi di miscela per 1 litro d’acqua. Anche la tisana può essere bevuta durante l’arco della giornata.Gli ingredienti protagonisti della ricetta naturale della tisana sono la cannella, il miele ed il limone, tutti con proprietà brucia grassi e benefiche per l’organismo. Ma analizziamo le proprietà di ciascuno di essi per poter capire meglio la loro azione.Cannella: stimola la secrezione dei succhi gastrici favorendo, così, una corretta digestione, inoltre questa spezia ha proprietà termogeniche, cioè aiuta a bruciare più grassi in quanto stimola l’attività del metabolismo. Questa spezia agevola il dimagrimento in quanto aiuta a combattere gli attacchi di fame, donando, dopo l’assunzione, un naturale senso di sazietà.Miele: aiuta nel processo di dimagrimento, se accompagnato da una dieta equilibrata ed una minima attività fisica, in quanto sconfigge la voglia di zucchero che spesso e volentieri si fa viva prima di andare a letto e durante il sonno aiuta a bruciare calorie. Il miele è noto anche come antiossidante naturale: alimento funzionale particolarmente ricco di polifenoli (gruppo di composti organici che hanno origine vegetale), il miele aiuta l’organismo nella prevenzione di malattie e nel rallentare il processo di invecchiamento. Il miele noto come nettare degli Dei vanta anche delle proprietà calmanti e antistress: tra le peculiarità del miele spicca quella di essere un “calmante naturale”. Così, nei casi di stress, ansia o sonno particolarmente agitato spesso si consiglia di assumerne un cucchiaino prima di coricarsi. Non risolve del tutto, ma aiuta.Limone: aiuta nel processo di dimagrimento in quanto detiene un’alta percentuale di pectina, presente soprattutto nella buccia, che riduce l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi assunti e aumenta il senso di sazietà, limitando gli attacchi di fame che attentano alla linea. Inoltre il limone è ricco di proprietà drenanti e depurative che sono propedeutiche al dimagrimento. Il limone, grazie all’elevato contenuto di vitamina C, è utile per prevenire o contrastare l’anemia. Infatti, questo prezioso micronutriente è fondamentale per favorire l’assorbimento di ferro dagli alimenti vegetali (ferro non-eme). È ricco di antiossidanti, tra cui esperidina e diosmina, che promuovono un corretto livello di colesterolo nel sangue, contrastando, quindi, l’ipercolesterolemia. Secondo alcuni studi condotti su animali, il contenuto di polifenoli aiuterebbe a controllare il peso corporeo. Tuttavia, i dati non sono ancora stati confermati sull’uomo. Grazie alla presenza di acido citrico, previene la formazione di calcoli renali, aumentando il volume e il pH delle urine.Cosa sono le tisane?Le tisane vengono preparate per macerazione, per digestione, per infusione o per decozione, utilizzando acqua potabile e, prima della utilizzazione, vengono decantate o, se necessario, filtrate attraverso ovatta o garza. Possono essere preparate tisane monocomposte (con una sola pianta) o composte (cioè contenenti i costituenti attivi di un insieme di droghe omogenee e dalle proprietà analoghe, miscelate tra loro in modo da conseguire, per sinergismo, un potenziamento della loro attività secondo una precisa finalità).Ma vediamo ora come si prepara una tisana naturale per dimagrire dormendo e la ricetta facile. Elenco ingredienti: 250 ml Acqua1 cucchiaino Cannella in polvere1 cucchiaino Miele1 cucchiaio Succo di limone1 fetta limone.Ora vediamo come preparare la tisana naturale per dimagrire dormendo. Per prima cosa fate bollire 250 ml di acqua con la fette di limone, quando sarà ben calda, versate il tutto in una tazza ed unite il succo di limone e la cannella. Mescolate e fate amalgamare bene gli ingredienti. Quando la tisana sarà tiepida unite un cucchiaino di miele e bevete. La tisana naturale per dimagrire aiuta a perdere peso velocemente se consumata la sera prima di andare a letto ma la si può bere anche al mattino appena sveglia e a digiuno.