Tisane drenanti ed efficaci

Le tisane possono avere effetti benefici per l’organismo ed essere efficaci durante una dieta. Esistono vari rimedi naturali che aiutano a drenare i liquidi in eccesso, a combattere la cellulite e a perdere peso, vediamo due facili da preparare: tisana all’equiseto e la tisana al finocchio.Tisana all'equiseto per la cellulite e il gonfioreNon conoscete la pianta dell'equiseto? Male perchè ha un ottimo effetto drenante e rimineralizzante. Proprio grazie a quest'ultima caratteristica, le tisane a base di equiseto sono consigliate anche a chi soffre di pressione bassa e che, quindi, potrebbe risentire dell'effetto diuretico di alcuni principi attivi.L'infuso di equiseto può essere una vera e proprio aiuto in caso di cellulite ostinata e, come benefico effetto collaterale, funziona anche da prevenzione contro l'osteoporosi, grazie a potassio, magnesio, calcio e silice in esso contenuti. La tisana all'equiseto si prepara utilizzando i fusti portati a ebollizione e lasciati in infusione un quarto d'ora. La prima tazza andrebbe sorseggiata al mattino poco dopo il risveglio, a stomaco vuoto. Durante la giornata se ne consigliano altre due.Tisana al finocchio drenante I benefici della tisana al finocchio sono davvero tanti. Senza contare il gradevole sapore, che ricorda quella del finocchio orticolo, l’elenco delle sue qualità è molto ampio: antibatterico, antimicotico, carminativo, digestivo. Per elencare solo alcune. Si ha semplicemente l’imbarazzo della scelta. Possiamo però dire che la principale proprietà finocchio sia quella legata alla risoluzione e al trattamento sintomatico dei disturbi digestivi. Soprattutto se parliamo della tisana, i principi attivi presenti nei semi e nei frutti sono tali da risolvere sia problemi di digestione lenta, sia problemi di flatulenza. Spesso proprio queste sue qualità sono prese in grande considerazione durante le diete e le cure dimagranti. Si dice infatti che il finocchio garantisca il famoso “ventre piatto”, ma questa affermazione è vera solo in parte. La sensazione di leggerezza addominale che si determina dopo una buona tazza di tisana al finocchio è proprio da attribuirsi alle capacità rilassanti e carminative della pianta, più che a un suo potere dimagrante, come spesso accade. Ma le proprietà di questa bevanda, quasi miracolosa, non finiscono qui. L’alto contenuto di vitamina C, la rende un ottimo alleato nell’aumento delle difese immunitarie, stimolando l’organismo a reagire velocemente e correttamente contro gli attacchi batterici e i mali di stagione. Inoltre, studi hanno dimostrato come sia un toccasana per il nostro cuore e la regolazione della pressione arteriosa grazie all’alta concentrazione di acido folico e potassio contenuta nei suoi frutti e semi.Come si prepara la tisana al finocchio? Preparare una tisana al finocchio è davvero semplice e veloce. Il risultato sarà una bevanda salutare e ipocalorica, che depura e aiuta a dimagrire, sgonfiando la pancia. Per farla avete bisogno dei semi di finocchio. Questi “semi” non sono in realtà nient’altro che i frutti essiccati della pianta, e possono essere dolci, pepati o amari, a seconda della varietà scelta. Vi consigliamo di acquistare solo ed esclusivamente prodotti biologici e da produttori/coltivatori fidati. Meno l’ingrediente è trattato, più saranno i benefici. Una volta che avrete comprato i semi di finocchio, il più è fatto. Preparate una tazza d’acqua e scaldatela in un pentolino. Aggiungete ora un cucchiaio da cucina dei vostri semi e lasciate bollire il tutto per qualche minuto. A vostro piacimento potete aggiungere all’infuso anche altre spezie, come coriandolo e zenzero. Una volta scolata e filtrata la vostra tisana, vi consigliamo di mescolarla ancora bollente con miele e succo di limone.