Attualità

Vaccini Scicli a Piazza Pulita: si dimette la dott. Celestre Vaccini Scicli a Piazza Pulita: si dimette la dott. Celestre

Vaccini Scicli a Piazza Pulita: si dimette la dott. Celestre. La dottoressa era stata nominata al posto del dott. Claudio Caruso dopo il caso vaccinopoli

Il caso “vaccinopoli” scoppiato all’ospedale Busacca di Scicli stasera sarà protagonista della famosa trasmissione Piazza Pulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. Ieri mattina un’inviata della nota trasmissione televisiva ha fatto tappa all’Asp di Ragusa. Le telecamere hanno ripreso una delle donne vaccinate a Scicli tramite il passaparola. Il caso dei vaccini continua a rivelare nuovi nomi che stanno facendo discutere ovunque. Intanto è di oggi la notizia delle dimissioni della dottoressa Antonella Celestre dall’incarico di responsabile delle vaccinazioni della RSA dell’ospedale Busacca di Scicli. La dottoressa Celestre era stata nominata dall’azienda sanitaria di Ragusa al posto del dottore Claudio Caruso, sospeso dall’incarico dopo il caso “vaccinopoli” scoppiato nel nosocomio sciclitano. In queste ore il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò in un’intervista ha annunciato che i furbetti del vaccino “Pagheranno tutti, qualcuno l'ha già fatto. Quei 'furbetti' del vaccino dovranno rispondere non solo alla Commissione disciplina dell'azienda, ma alla magistratura e alla loro coscienza".Nella lista delle persone sottoposte a vaccinazione senza alcun titolo, figurano anche il marito e la figlia di una alta dirigente dell'Azienda, figli e mogli di medici, ma anche ex sindaci, un preside in pensione ed un ingegnere. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei Nas che hanno acquisito la documentazione necessaria per ricostruire la vicenda, anche se fino ad ora non vi sono iscrizioni nel registro degli indagati.