Italia

Governo, Zingaretti: Evitato un salto nel buio Governo, Zingaretti: Evitato un salto nel buio

Governo, Zingaretti: Evitato un salto nel buio. Noi abbiamo evitato il salto nel buio, abbiamo fatto bene ed è stato un passaggio importante aver scommesso e aver dato no a una crisi

ROMA - ’’Noi abbiamo evitato il salto nel buio, abbiamo fatto bene ed è stato un passaggio importante aver scommesso e aver detto no a una crisi’’. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Radio Immagina. ’’Ora dobbiamo tornare a concentrarci sui problemi degli italiani’’, ha aggiunto.’’Si apre la sfida del buon governo, del rilancio dell’azione del governo, l’altro fronte è costruire una prospettiva politica - ha spiegato Zingaretti -. L’esito dei voti conferma che se si guarda al risultato raggiunto a Camera e Senato si conferma che non c’era altra ipotesi di governo che potesse raggiungere più voti. Però è giusto prendere atto che occorre voltare pagina, che occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare del governo perchè è stato ed è un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare’’. Con Conte ’’ci siamo sentiti ieri sera, mi sembra che in lui ci sia la consapevolezza di muoversi su questi due fronti’’, ha aggiunto.