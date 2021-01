Economia

Ragusa, rifiuti speciali rimossi dalle strade Ragusa, rifiuti speciali rimossi dalle strade

Ragusa, rifiuti speciali rimossi dalle strade. Intervento del Libero Consorzio comunale di Ragusa in ottemperanza del protocollo di intesa approvato con delibera n.95

Ragusa - Su richiesta del Comune di Santa Croce Camerina, in ottemperanza del protocollo di intesa approvato con Delibera n. 95 del 05/12/2019 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono stati raccolti nel territorio camerinense, quasi 5.000 chilogrammi di rifiuti ingombranti non pericolosi (materassi e divani) di cui al CER 200307, che verranno debitamente smaltiti. L’attività di collaborazione istituzionale con tutti i comuni continua anche per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati lungo le strade del territorio provinciale.