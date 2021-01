Vittoria, tamponi rapidi Emaia: cancelli chiusi

Politica

Covid- 19. Tamponi rapidi all'Emaia. Di Falco: La comunicazione dell'Asp di Ragusa è tardiva, chiediamo maggiore tempestività nel rispetto della popolazione

Vittoria - “Apprendiamo con rammarico che stamattina numerosi cittadini vittoriesi si sono recati all’Emaia per i tamponi antigenici rapidi ma i cancelli erano chiusi. Eppure il calendario dell’Asp aggiornato fino al 31 gennaio 2021 e reso noto dopo l’Epifania, diceva che era possibile effettuare i test tutti i giorni dalle 9 alle 13”. Così Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Di Falco Sindaco”, “Vittoria Unita” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “Non è ammissibile per un’azienda sanitaria come l’Asp di Ragusa - dice Salvatore Di Falco – non comunicare per tempo alla cittadinanza le modifiche dei giorni e delle ore in cui si effettuano i tamponi. I cambiamenti possono verificarsi e ci stanno pure ma sarebbe bastato comunicarlo anche ieri sera e non certamente oggi. Ci dispiace aver appreso che stamattina tanti vittoriesi si sono recati sul posto inutilmente; in questo modo si crea solo confusione e malcontento. Alla luce di questi disguidi e facendoci portavoce delle lamentele di tanti nostri concittadini – conclude il candidato sindaco – chiediamo all’Asp per il futuro di comunicare in tempi utili i cambiamenti di date in cui si possono effettuare i tamponi perché una comunicazione tardiva è irrispettosa nei confronti della popolazione”.