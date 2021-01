Politica

Ragusa Ibla adeguamento parcheggio San Paolo. Assessore Barone: affidati i lavori per 35 mila euro per rendere utilizzabile il sito

Ragusa - Il comune di Ragusa ha affidato all’impresa edile Cieffe s.r.l. di Ragusa per l’importo complessivo di €. 35.102,57 (al netto del ribasso del 27,785%), i lavori di adeguamento del parcheggio di Largo San Paolo di Ibla. Già nello scorso mese di giugno 2019 era stato affidato l’incarico di progettista e direttore dei lavori al geom. Lorenzo Cascone e di RUP all’architetto Emanuele Scalone. I lavori da attuare riguarderanno la rimozione dello strato, ormai degradato, della guaina esistente, la preparazione del sottofondo, la fornitura e posa in opera di un primer, la sistemazione di uno strato di impermeabilizzante, costituito da una membrana bitume-polimero elastoplastomerica e la posa in opera di un pavimento, tipo industriale, dello spessore di circa 8 cm. Questo il commmento dell’assessore al centro storico Ciccio Barone “continuano a Ragusa Ibla i lavori inseriti nel cronoprogramma dell’Amministrazione Cassì che intende incrementare notevolmente gli stalli di sosta nelle zone perimetrali dell’antico quartiere della città. Nel parcheggio di Largo San Paolo, da tanti anni inutilizzato per la scarsa manutenzione del sito che abbiamo ritenuto opportuno recuperare, sono previsti 26 posti auto, 2 posti per portatori di handicap e 5 posti per motociclette”. (da.di.)