Italia

Covid Italia, 12.415 nuovi casi e 377 morti Covid Italia, 12.415 nuovi casi e 377 morti

Covid Italia, 12.415 nuovi casi e 377 morti in 24 ore. Il Bollettino del Ministero della Salute del 17 gennaio 2021. Effettuati 211.078 temponi

ROMA - Sono 12.415 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 16.310), secondo i dati del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 211.078 tamponi effettuati (ieri 260.704) e un totale di 29.206.692 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore soni stati 377 i decessi per un totale di 82.177 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.381.277 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 553.374 (-4.343 rispetto a ieri), 528.114 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 22.757 (-27 rispetto a ieri) di cui 2.503 in Terapia Intensiva (-17 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 1.745.726 con un incremento di 16.510 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è Lombardia (1.603), seguita da Sicilia (1.439), Emilia Romagna (1.437) e Veneto (1.369).