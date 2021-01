Nuovo Dpcm e mondo sport, eventi Ragusa

Sport

La rete Fiscocsen si confronta sulle attese del mondo sportivo, una serie di appuntamenti rivolti anche agli affiliati Csen di Ragusa

Ragusa - Con la necessità di fare chiarezza sulle attese del mondo sportivo, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, il comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, invita tutti gli interessati a partecipare ai nuovi appuntamenti che coinvolgeranno i membri della rete professionisti FiscoCsen. In particolare, sono previsti approfondimenti e dibattiti sulle principali questioni riguardanti lo sport e il terzo settore. All’insegna del claim “La rete FiscoCsen si confronta”, sono stati fissati i seguenti confronti, ovviamente online su piattaforma riservata. Sabato 6 febbraio, alle 15, ci si confronterà su “Riforma dello sport e le questioni ancora irrisolte”; sabato 6 marzo, alle 15, su “Enti del terzo settore: ora si inizia davvero. Ma come?”. Infine, sabato 3 aprile, sempre alle 15, approfondimento su “Gestire la crisi e ripartire ad un anno dal primo lockdown”.Per partecipare, basta richiedere il link per il collegamento al comitato Csen di Ragusa. “Grazie a FiscoCsen – spiega il presidente Cassisi – si avrà la possibilità di acquisire i dettagli dell’ultimora sull’andamento del mondo sportivo. Ringraziamo, dunque, Francesco De Nardo, Paolo Rendina e Katia Arrighi, per lo straordinario lavoro condotto lungo questa direzione che ci fornisce l’opportunità di garantire informazioni e risposte puntuali ai nostri affiliati. Ringraziamo, infine, il presidente nazionale Francesco Proietti sotto la cui egida si tengono questo e altri appuntamenti mirati a fornire sostegno a un mondo sportivo in grande difficoltà”.