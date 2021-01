Attualità

Covid Scicli, violano isolamento e vanno al lavoro Covid Scicli, violano isolamento e vanno al lavoro

Due persone poste in isolamento fiduciario per Covid a Scicli violano la quarantena fiduciaria e vanno al lavoro: denunciate dalla Polizia Municipale

Scicli - Posti in quarantena fiduciaria, violano isolamento recandosi al lavoro. I due sono stati denunciati dalla Polizia municipale di Scicli. Secondo quanto riporta la nota del Comune di Scicli le due persone nei giorni scorsi erano venuti in contatto con un positivo al Coronavirus e l’Asp li aveva posto in quarantena fiduciaria. I due sono stati sorpresi mentre si erano recati al lavoro in una attività commerciale. Per loro è scattata la denuncia.