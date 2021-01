Rimedi naturali

Maschera idratante fatta in casa: bellezza viso Maschera idratante fatta in casa: bellezza viso

La maschera lampo fatta in casa per la bellezza del viso è facile da preparare, basta olio di cocco e curcuma.

Esistono moltissime maschera di bellezza per il viso facili da preparare in casa. Tra i tanti rimedi naturali che si possono usare per rendere la pelle del viso più lucente e morbida c’è l’olio di cocco e la curcuma. La maschera lampo di bellezza per il viso all’olio di cocco e curcuma si prepara in modo semplice, vediamo come. Prendete dell’olio di cocco, acquistabile in farmacia, e della curcuma. Preparazione: versate un cucchiaino di olio di cocco e mezzo cucchiaino di curcuma in un bicchiere e mescolate. Poi spalmate il composto sul viso per qualche minuto e risciacquate. La maschera va ripetuta almeno tre volte a settimana. L’utilizzo di questa maschera vi aiuterà a dare splendore al viso e ridurrà in modo naturale le screpolature. La maschera lampo all’olio di cocco e curcuma idrata la pelle del viso in soli 15 giorni.L’olio di cocco è un olio naturale prezioso per la pelle perché aiuta a mantenere l’epidermide idratata, morbida e giovane: vediamo nel dettaglio quali sono gli usi dell’olio di cocco per la pelle. Ma quali sono i benefici per la pelle dell’olio di cocco? L’olio di cocco può essere utilizzato in cosmesi puro per detergere e struccare la pelle del viso, applicandone una piccola quantità aiutandosi con un batuffolo di cotone: dopo la pulizia del viso è sufficiente rimuovere gli eventuali residui di olio con del cotone pulito oppure con un detergente delicato da risciacquare con acqua tiepida. Per idratare la pelle al mattino o prima di andare a dormire basta massaggiare qualche goccia di olio di cocco sul viso fino a completo assorbimento. L’olio di cocco può naturalmente essere usato anche per ammorbidire e idratare la pelle del corpo ed è perfetto anche per lenire l’epidermide dopo la ceretta, la depilazione o l’esposizione solare.Ma quali sono i benefici della curcuma per la pelle? La curcuma da sempre è un ingrediente di bellezza naturale usato per la pelle, vediamo perché. La curcuma ravviva la pelle: se la pelle appare spenta e opaca, prova a fare una integrazione di curcuma o a usare una maschera fai da te a base di curcuma (trovi le indicazioni più avanti in questo articolo). Gli effetti antinfiammatori e antiossidanti della curcumina riescono a rendere la pelle più luminosa, aiutandola a ringiovanire e ad avere un aspetto migliore. La curcuma riduce le occhiaie: le occhiaie sono un segno di stanchezza, tipiche dei periodi in cui abbiamo dormito poco e anche male. Ma possono anche essere segno di una cattiva circolazione locale e può essere un ottimo rimedio per alleviare i cerchi intorno agli occhi. La curcuma vanta proprietà sebo-regolatrici: la pelle grassa appare oleosa, con imperfezioni e punti neri.Ciò si deve a una iperproduzione delle ghiandole sebacee che, in genere, producono sebo per fare in modo che la pelle non sia troppo secca. Quando però questa produzione è esagerata, possono svilupparsi acne, cisti e altri segni di imperfezione. Secondo uno studio condotto su volontari, l’uso di curcuma ha favorito la regolazione della produzione di sebo. Ma come fa la curcuma ad agire positivamente sulla pelle? Grazie alla presenza di acidi grassi e di fitosteroli, che insieme contribuiscono a ridurre il sebo in eccesso. La curcuma è ottima contro la pelle secca: la spezia infatti è in grado di idratare in profondità i tessuti, rivitalizzando la pelle, in modo che non appaia più secca.E previene gli effetti legato ai danni del tempo, proteggendo le cellule dell’epidermide.