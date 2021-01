Matteo Renzi: In Senato mi asterrÃ², Conte ha scelto l'azzardo

Italia

Matteo Renzi: In Senato mi asterrò, Conte ha scelto l'azzardo. Il premier Giuseppe Conte 'non mi pare che abbia i numeri.

ROMA - Il premier Giuseppe Conte ’’non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri. E’ la democrazia. E la democrazia è sacra. Resta un fatto, però: se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte’’. Lo afferma in un’intervista a La Stampa il leader di Italia Viva Matteo Renzi.Quanto alla possibilità che alcuni esponenti di Iv votino la fiducia a Conte, Renzi spiega: ’’Forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire. E resta il fatto che io ho posto una serie di questioni di merito su vaccini, sanità e investimenti, mentre loro rispondono con una manciata di responsabili. Magari avranno la vittoria numerica, ma io ho scelto una strada politica, Conte ha scelto l’azzardo. Governare mettendo assieme Mastella e la De Petris di Leu non sarà facile’’.Sulla fiducia ’’io mi astengo’’, prosegue, e sottolinea: ’’Ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati. Evidentemente ha cambiato idea. Capita a tutti. Quando Zingaretti parla non rispondo mai alla prima dichiarazione. Se avessi ascoltato Nicola alla prima dichiarazione - nell’agosto del 2019 - oggi avremmo un Governo Salvini-Meloni’’.E se questa storia finisse con il voto anticipato? ’’Non esiste’’.