Attualità

Libero Consorzio Ragusa: terza campagna di screening

Terza campagna di screening contro il Covid 19 per il personale del Libero Consorzio comunale di Ragusa

Ragusa - Conclusa nella tarda mattina di ieri la terza campagna dello screening per il contrasto del Covid-19 ai dipendenti del LCC di Ragusa. Presso l'area della Zona Industriale e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, Sig. Angelo Bognanni, il Dott. Marcello Maltese, Medico Competente, ha somministrato 280 tamponi antigenici risultati tutti negativi. Il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia il Direttore Generale dell'Asp, Arch. Angelo Aliquo, per aver fornito gratuitamente ancora una volta, i tamponi necessari per lo screening, nell'ottica della continua e proficua collaborazione tra i due Enti.I risultati dello screening saranno consegnati all'Asp che provvederà ad inserirli nel database, incrementando il numero delle somministrazioni.