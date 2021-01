Covid, ancora tamponi rapidi a Modica

Attualità

A Modica continua lo screening di tamponi rapidi. Secondo quanto previsto già nel calendario sono stati modificati gli orari di venerdì e domenica.

Modica - Continua lo screening di tamponi rapidi a Modica. Secondo quanto previsto già nel calendario sono stati modificati gli orari di venerdì e domenica. Infatti, per dare la possibilità anche ad alunni e docenti di potersi sottoporre al tampone anti covid in vista di una possibile riapertura delle scuole elementari e medie in Sicilia per la giornata di lunedì 18 gennaio, abbiamo deciso di ampliare l’orario dello screening nelle giornate di venerdì 15 gennaio a Palazzo S. Domenico dalle 15.00 alle 21.00. Domenica 17 gennaio nella Zona Artigianale in C. da Michelica dalle 8:30 alle 15:30, in modalità Drive-in. Invito tutto il personale scolastico e studentesco a sottoporsi all’esame per una più serena ripartenza delle lezioni in presenza.Ho chiesto a tutti i volontari ed il personale sanitario un ulteriore sacrificio proprio per accogliere quanti più soggetti provenienti dal mondo della scuola.