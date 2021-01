Attualità

Comiso, rientro a scuola dal 18 gennaio: fate test covid. Appello del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari su Facebook

Comiso – Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, sollecita tutto il personale scolastico e gli alunni delle scuole dell’obbligo primarie e secondarie di primo grado a sottoporsi ai test Covid. Lo scrive in un post pubblicato sul suo profilo facebook. “In previsione del possibile rientro a scuola per le lezioni in presenza dal prossimo 18 gennaio, - scrive il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari - le varie aziende sanitarie provinciali ( ASP) sono state sollecitate a prolungare il monitoraggio e lo screening attraverso i test antigenici rapidi. Quindi, si invitano caldamente tutti coloro che frequentano le scuole dell’obbligo primarie e secondarie di primo grado, sia in qualità di docenti, di personale ATA e di alunni, a recarsi presso il presidio dell’ospedale Regina Margherita disponibile fino a giorno 17 compreso, dalle 09.00 alle 13.00.Si comunica, al contempo che oggi, giovedì 14 gennaio 2021 , sono stati effettuati 190 tamponi e nessuno è risultato positivo”.