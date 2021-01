Sicilia

Previsioni meteo Sicilia: allerta gialla e nevicate Previsioni meteo Sicilia: allerta gialla e nevicate

Le previsioni meteo in Sicilia, allerta gialla in buona parte dell'isola e nevicate sopra gli 800 metri. Il meteo di domani 15 gennaio

Ragusa – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 15 gennaio, un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola. In particolare l’allerta gialla riguarda le province di Siracusa, Catania, Messina, Palermo, Enna, Trapani e Agrigento. Sul sito della protezione Civile si legge: si prevede il persistere di venti da forti a burrasca nord-occidentali, in particolare sui settori occidentali e costieri. possibili mareggiate lungo le coste esposte. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone centrosettentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, selle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.Previste anche nevicate sopra gli 800-1000 m, con apporti da deboli a moderati. Le temperature saranno rigide ed in calo.