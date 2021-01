Ragusa Ibla: riqualificazione belvedere

Economia

Iniziati stamane a Ragusa Ibla i lavori di riqualificazione del belvedere sovrastante la cupola del Duomo di San Giorgio

Ragusa - Hanno preso avvio stamani i lavori di riqualificazione del belvedere di Ibla che si affaccia sulla cupola del Duomo di San Giorgio. L’intervento prevede il rifacimento della ringhiera, del basolato, la riqualificazione della scalinata, di un piccolo tratto del muretto, la rifinitura dell’asfalto presente nel sito. “Con lo sblocco dei fondi della Legge su Ibla – dichiara il sindaco Peppe Cassì - sono diversi gli interventi in programma per il quartiere. Per citarne alcuni: la riqualificazione dell’antico Portale, la manutenzione dei basolati, il recupero della scalinata che porta a Ibla dal Carmine, suggestiva quasi quanto quella di Santa Maria delle Scale. “Tra tutte le bellezze del nostro centro storico – afferma l’assessore ai centri storici Ciccio Barone - probabilmente questo è il posto più fotografato.Basta uno sguardo per cogliere una vista straordinaria; l’installazione, sia della assente segnaletica turistica, sia, d’intesa con i commercianti, di uno specifico cartello illustrativo consentirà di conoscere quanto sarà possibile ammirare”. .