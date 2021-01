Salute e benessere

Dieta: come dimagrire a gennaio dopo le feste. La dieta detox dopo le abbuffate natalizie. Ecco alcuni consigli alimentari per depurare l'organismo

La dieta di gennaio è la dieta di tutti ovvero la dieta che tutti incominciano a fare dopo le abbuffate natalizie. Da sempre con l’arrivo dell’anno nuovo la dieta è tra le cose che la maggior parte delle persone pensa di portare avanti. Ed è proprio in questo periodo dell’anno che tutti cominciano a prefissarsi degli obiettivi tra cui quello di dimagrire per prepararsi alla prova costume. Esitono varie diete ma quella di gennaio è sempre una dieta detox e depurativa. La dieta di gennaio punta su cibi detox, tisane e tanta acqua. Ma come funziona la dieta di gennaio? Per prima cosa evitate di fare l’errore in cui prima o poi tutti cascano ovvero saltare i pasti. Non mangiare nulla a cena oppure a pranzo non vi aiuterà a perdere peso, ma causerà l’effetto contrario.Un digiuno non controllato infatti provoca picchi glicemici che aumentano la fame nervosa e ci fanno ingrassare ancora di più. Meglio invece fare pasti sani e regolari, assumendo alimenti che ci aiuteranno a perdere peso e a depurare il nostro corpo. Consumate sempre cinque pasti (colazione, pranzo, cena e due spuntini), scegliendo con attenzione i cibi. Largo spazio a frutta e verdura, ricca di sali minerali e vitamine utili per il benessere. Carciofi, bieta, broccoli e cavolo sono l’ideale per migliorare il transito intestinale e fare il pieno di fibre. Ottime anche le mele, le pere, gli aranci e i mandarini per assumere tanta vitamina C e rafforzare le difese immunitarie. E’ importante per ottenere dei buoni risultati con la dieta di gennaio limitare al massimo i condimenti, utilizzando esclusivamente olio extravergine d’oliva. Al bando anche il sale, da sostituire con spezie ed erbe aromatiche. Nella dieta di gennaio le tisane sono le alleate perfette della linea, utili per sgonfiare la pancia e drenare i liquidi in eccesso.Sono un’ottima alternativa all’acqua e consentono di contrastare la fame fra un pasto e l’altro. La mattina concedetevi una tisana al carciofo oppure alla cicoria, mentre a cena puntate su una tisana al timo, al tiglio, alla melissa o alla camomilla. Ma cosa si mangia nella dieta di gennaio? Ecco un esempio tipo giornaliero: colazione con un frullato di frutta e verdura di stagione, accompagnato da uno yogurt bianco e cereali integrali. A pranzo optate per minestrone con riso integrale, mentre a cena gustate legumi misti e cavoli al vapore conditi con un filo di olio extravergine d’oliva. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Attenzione è vietato cominciare diete fai da te quando si soffre di patologie importanti o si è in gravidanza.