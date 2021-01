Rimedi naturali

Tisana per digerire contro la digestione lenta Tisana per digerire contro la digestione lenta

La tisana per digerire fatta in casa è un ottimo rimedio naturale contro la digestione lenta. Ecco come preparare la tisana per digerire

Ragusa - La tisana per digerire favorisce la digestione. Esistono vari rimedi naturali che danno solievo alle persone che soffrono di problemi di digestione. La tisana al timo è una delle tisane più consigliate per digerire. Prima di vedere la preparazione raccomandiamo di non abusarne e di chiedere il parere del proprio medico di famiglia prima di farne uso soprattutto se si soffre di patologie o si è in gravidanza. Ecco la ricetta della tisana per digerire al timo per chi soffre di digestione lenta. Per preparare la tisana mettete in infusione in acqua bollente 2 gr di foglie di timo, lasciate in infusione 10 minuti e bevete dopo i pasti. Potete anche preparare una miscela a base di timo e finocchio: 1 cucchiaino della miscela da lasciare sempre in infusione per una decina di minuti. Se alla digestione lenta si associa anche il mal di testa, aggiungete un po' di lavanda.Ma quali sono le tante proprietà del timo? Proprietà e benefici del timo: le virtù del timo sono legate alla presenza di un particolare fenolo: il timolo, potente antisettico, antispasmodico e vermifugo. Le sue proprietà antisettiche sono conosciute sin dall'antichità e nell'”Herbario novo”, un saggio rinascimentale sulle piante medicinali, il timo veniva consigliato, cotto nel vino, per combattere l'asma e le infezioni della vescica. Inoltre, fino al primo dopoguerra, la maggior parte dei disinfettanti più diffusi era a base di timo. Potente digestivo e carminativo, è efficace contro le infezioni alle vie urinarie e le infiammazioni dell'apparato respiratorio ed è un ottimo rimedio contro la tosse, asma, bronchite e raffreddore per le sue proprietà balsamiche e fluidificanti. Le caratteristiche aromatiche del timo sembrerebbero utili per contrastare il mal di testa. A livello topico è un buon disinfettante della pelle e stimola la circolazione sanguigna svolgendo un'energica azione defatigante sul viso.Il timo è molto efficace anche nel trattamento dei capelli particolarmente grassi: aggiungere qualche goccia di olio essenziale di timo ad uno shampoo neutro può riportare alla normalità il livello di sebo sulla cute.Mentre decotti e infusi di timo sono usati per detergere piccole ferite e per disinfettare il cavo orale, una tisana di timo è utile in caso di tosse o per favorire la digestione.Per preparare una tisana di timo basterà lasciare in infusione 2 grammi di foglie di timo essiccate in 200 ml di acqua bollente per una decina di minuti.