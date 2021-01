Covid Ragusa: 3 morti in 24 ore: i dati dei Comuni

Attualità

I positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Ecco i dati di tutti i Comuni nel Bollettino dell'Asp di Ragusa. Tre morti in 24 ore

Ragusa – Sono 745 il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. Sono i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 7 gennaio 2021. Tra i 745 positivi ci sono 694 in isolamento domicliare, 34 ricoverati e 17 in RSA Covid. Ma vediamo dove si trovano i 745 in isolamento domiciliare Comune per Comune: 20 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 79 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 154 Modica, 1 Monterosso Almo, 35 Pozzallo, 139 Ragusa, 29 Santa Croce Camerina, 20 Scicli, 189 Vittoria. Tra i 694 positivi in isolamento domiciliare ci sono 8 contagiati provenienti da fuori provincia. Sempre secondo i dati di oggi dell’Asp di Ragusa i 34 ricoverati nei vari ospedali iblei sono così distribuiti: 26 all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 19 nel reparto di Malattie Infettive, 3 area grigia e 4 in Rianimazione, 8 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.I morti sono 175. Tre i decessi delle ultime 24 ore e tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di due persone decedute in Rianimazione, un 94enne di Modica e un ultraottantenne di Vittoria e una donna di 84 anni di Modica morta al pronto Soccorso.