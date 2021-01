Andrea Alabiso morto nell'incidente a Comiso: stava rientrando a casa seguito dai genitori

Cronaca

Andrea Alabiso morto a soli 14 anni nell'incidente stradale a Comiso: stava rientrando a casa seguito dai genitori. Viaggiava su una moto ed è finito contro un palo ed un muretto

Comiso – Andrea Alabiso, il 14enne morto ieri sera, intorno alle ore 21, in un incidente stradale a Comiso stava rientrando a casa in moto insieme ai genitori che lo seguivano in auto. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto e stava rientrando a Comiso insieme ai genitori, che lo seguivano in auto. All’improvviso Andrea ha perso il controllo della moto ed è finito contro un palo ed un muretto. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, se un malore, un’improvvisa distrazione o altro. Andrea Alabiso frequentava la prima classe del liceo scientifico Giosuè Carducci di Comiso. Appassionato di calcio, giocava nella squadra Giovanissimi della squadra cittadina di calcio.Andrea subito dopo l’incidente è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è deceduto subito dopo l’arrivo a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto della caduta. Sul posto, per condurre tutti gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri.