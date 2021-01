Cronaca

Incidente mortale a Comiso: muore un ragazzo di 14 anni. L' incidente è avvenuto in via Biscari nei pressi del campo di calcio della Fair Play

Comiso – Tragico incidente mortale ieri sera a Comiso. A perdere la vita è stato un ragazzo di 14 anni, Andrea Alabiso. Il tragico incidente è avvenuto in via Biscari nei pressi del campo di calcio della Fair Play. Il ragazzo pare fosse su una moto. Nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza del 118 per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Comiso e Vittoria che hanno aviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. DSequestrata la moto.