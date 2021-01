Domani a Comiso i funerali di Andrea Alabiso: morto a soli 14 anni

Attualità

Comiso- I funerali di Andrea Alabiso, morto a 14 anni in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Comiso, si terranno domani, giovedì 7 gennaio, alle ore 16,30, nella chiesa Madre di Comiso. Il corpo del ragazzo è stato già consegnato alla famiglia. Il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha annunciato con un post pubblicato sul suo profilo facebook che domani sarà lutto cittadino. “La notizia della improvvisa, tragica, scomparsa di Andrea Alabiso – scrive nel post su facebook il sindaco Schembari - colpisce particolarmente la nostra comunità cittadina, già fortemente provata dall'attuale congiuntura. L'amministrazione comunale tutta si stringe ai familiari, cercando di lenire il dolore senza fine delle famiglie Alabiso ed Elia. Chiunque può dedichi una preghiera, un momento di riflessione, un pensiero a questo giovane virgulto, impegnato nello sport, innamorato della vita, come è giusto e naturale, soprattutto alla sua età!.Andrea è morto ieri sera dopo l’arrivo in ospedale a seguito delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Il ragazzino stava rientrando a casa a bordo della sua moto, seguito dai genitori in auto, quando improvvisamente ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente contro un palo e contro un muro. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente.