Covid, Arcuri: Strumentale fare consuntivi a 4 giorni da avvio vaccinazioni. Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile

ROMA - ’’Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo’’. E’ quanto scrive il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri in una lettera al Corriere della sera. ’’Sono passati solo 4 giorni dall’inizio della campagna - aggiunge - è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie’’ tra Regioni. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo’’. In queste prime settimane ’’i destinatari dei vaccini sono i medici, gli infermieri e le Rsa. Poi serviranno dei rinforzi. Abbiamo avviato una ‘call’ pubblica e ricevuto 22mila candidature di medici e infermieri.Quattro giorni fa è entrata in vigore la norma che ci consente di attivarli. I primi saranno formati ed inviati sui territori entro la fine del mese’’.Per raggiungere ’’la fatidica immunità di gregge servono i vaccini, un piano e la capacità di somministrarli in fretta. Non servono astrazioni o pregiudizi. Perchè, ne sono certo, uscire da questo tunnel lo vogliamo tutti. Al di là dei ruoli di ognuno. E quell’epopea di rinascita e rigenerazione non basta invocarla. Dobbiamo tutti contribuire affinchè accada’’.