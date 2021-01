Fonseca: Roma pronta e motivata, Zaniolo? Non entro nella vita privata

Sport

ROMA - Sfatare il tabù del nuovo anno e continuare a sognare in grande nei piani alti della classifica. Nel match di domenica all’Olimpico la Roma si prepara a sfidare la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri con l’obiettivo di trovare quella continuità che nel gennaio scorso mancò. Un anno fa la squadra di Fonseca subì due sconfitte in casa contro Torino e Juventus nelle prime due gare del 2020 e rallentò la sua corsa. Oggi, la Roma vuole imparare dai suoi errori. Ma dovrà farlo senza Spinazzola e Pedro, entrambi infortunati come Mirante, Calafiori e il lungodegente Zaniolo che in settimana ha tenuto banco per notizie fuori dal campo: ’’Non entro nella vita privata dei calciatori, Nicolò quando si allena è un professionista’’, ha tagliato corto Paulo Fonseca in conferenza stampa prima di soffermarsi sul match contro i blucerchiati: ’’La squadra sta bene. Siamo motivati, ci siamo allenati bene in questi giorni e siamo pronti per iniziare l’anno nel modo migliore.La Sampdoria sta facendo un grande campionato e Ranieri è un ottimo allenatore. Mi aspetto una partita davvero difficile contro una grande squadra che ha sempre giocato bene contro le grandi’’. La Roma si affiderà ad Edin Dzeko, in gol in cinque delle prime undici presenze in questo campionato. Solo nel 2016/17 il bosniaco ha saputo fare meglio e all’Olimpico andrà in scena la sfida nella sfida contro Quagliarella: ’’Per me i calciatori non hanno età - ha spiegato il portoghese - Se gli over 30 continuano a essere decisivi in Italia, è perchè sono buoni professionisti’’.