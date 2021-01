Attualità

Strada Ragusa chiusa al transito veicolare: ecco quale. Chiusa la via Giovanni Paolo II

Ragusa - Chiusura al transito veicolare di Via Giovanni Paolo II per lavori urgenti nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Lo annuncia una diramata oggi dal Comune di Ragusa. Il Comando della Polizia Municipale rende noto che al fine di consentire l’esecuzione urgente ed indifferibile dei lavori di verifica della stabilità dei cornicioni e della facciata nella parte retrostante del Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la messa in sicurezza degli stessi, il transito dei veicoli di qualsiasi tipo sarà vietato sulla via Giovanni Paolo II, nel tratto compreso tra la Via della Croce e l’ingresso della Villa Margherita, dalle ore 00.00 del 4 gennaio e le ore 24.00 del 16 gennaio.Il transito nella predetta strada sarà consentito a doppio senso di circolazione, per i frontisti, i residenti ed i veicoli di polizia e di soccorso, con ingresso ed uscita dal varco presente all’intersezione tra Via Salvatore e Via della Croce.