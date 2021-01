Covid Palermo, picco elevato di positivi prima di Capodanno

Sicilia

Covid: picco positivi a drive-in Palermo prima di Capodanno. Quasi 500 in due giorni; Costa, dato più elevato fino ad oggi

Palermo - Il dato più elevato sia in termini assoluti che in percentuale: è quello dei positivi ai tamponi rapidi registrato il 30 dicembre al drive in della Fiera del Mediterraneo a Palermo con 294 positivi, pari al 14,66% dei 2.005 tamponi antigenici effettuati dagli operatori sanitari. Dall'inizio dell'attività (il 30 ottobre scorso), mai c'era stata una percentuale superiore all'11%.