Ragusa, avviso pubblico per la concessione in uso di sedi espositive

Ragusa - L’Amministrazione comunale intende valorizzare due sedi espositive di proprietà dell’Ente facendo sì che all’interno delle stesse possano essere organizzati eventi artistici e culturali. Per questo motivo sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposito spazio destinato ai “Bandi di gara”, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione in uso, da aprile a dicembre 2021, delle sedi espositive del Centro Servizi Culturali “Emanuele Schembari” di via Diaz e dell’ Auditorium S. Vincenzo Ferreri di Piazza G.B. Hodierna di Ibla. Le proposte di utilizzo di predetti immobili dovranno riguardare l’organizzazione di mostre e/o eventi di carattere artistico e culturale, anche di giovani emergenti. Di particolare valenza nazionale e/o internazionale dovranno essere invece gli eventi promossi presso il prestigioso sito della Chiesa di S. Vincenzo Ferreri.La richiesta della concessione in uso dell’Auditorium di San Vincenzo Ferreri potrà essere avanzata: da associazioni e cooperative culturali, organismi associativi ed altri soggetti privati con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale, istituzioni e fondazioni culturali e di ricerca, aziende. Il Centro Servizi Culturali “Emanuele Schembari” potrà invece essere richiesto per le stesse finalità da associazioni e cooperative culturali, organismi associativi, privati cittadini residenti, o in qualche modo legati al territorio, al fine di far conoscere le espressioni artistiche locali. Le richieste, facendo uso dei due distinti moduli predisposti, dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2021 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it dal soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata alla domanda anche la relativa procura).Dette istanze potranno essere presentate anche presso l’ufficio protocollo. Alla domanda va allegata solo copia del documento di identità. Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere assunte nell’avviso pubblicato.