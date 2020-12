Natale Ragusa, il cesto della famiglia del sindacato Isa

Attualità

Ragusa il cesto della famiglia del sindacato Isa. Distribuiti giocattoli alimenti ed indumenti a varie associazioni di volontariato

Ragusa - Ha ottenuto un notevole riscontro, anche oltre i confini territoriali, l’iniziativa solidale messa in campo da Isa (intesa sindacato autonomo) di Ragusa, di cui è segretario generale Carmelo Cassia. Il cosiddetto cesto dellla famiglia, allestito presso la sede di via Cupoletti 27/A, a Ragusa si è riempito di giocattoli, alimenti ed indumenti, donati da tanti cittadini, e tali doni sono stati così destinati: alla associazione Adra (all’interno della chiesa avventista del settimo giorno) i giocattoli, al Vo.Cri (volontariato Cristiano) gli alimenti e al centro ascolto della Caritas diocesana di via Ecce Homo gli indumenti. L’iniziativa era stata fortemente voluta dal segretario Carmelo Cassia che aveva proposto, per il Natale di quest’anno, di rinunciato ai tradizionali addobbi natalizi e in un angolo della propria sede aveva appunto realizzato il cesto della famiglia.Carmelo Cassia ho poi voluto lanciare questo messaggio di auguri per il nuovo anno ” è l’occasione giusta per scrivere una nuova storia ricca di soddisfazioni ed opportunità. Vi auguro di coglierle al volo tanti auguri di buon 2021 e speriamo che la pandemia sia solo un bruttissimo ricordo”. (daniele distefano)