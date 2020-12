Attualità

Covid Ragusa, 691 positivi e un morto in 24 ore: dati di tutti i Comuni. Torna a salire la curva dei contagi. Il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 29 dicembre 2020

Ragusa -Torna a salire seppur di poco il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. Secondo il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 29 dicembre, in totale i positivi sono 691, 631 sono in isolamento a casa, 43 i ricoverati e 17 nella RSA Covid di Ragusa. Ma vediamo Comune per Comune i nuovi positivi al coronavirus: 52 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 52 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 144 Modica, 3 Monterosso Almo, 26 Pozzallo, 110 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina, 13 Scicli, 155 Vittoria. Tra i 631 positivi in isolamento domiciliare ci sono 7 contagiati provenienti da fuori provincia. Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 77.230 tamponi molecolari, 19.940 test sierologici, 87.417 test rapidi per un totale di 184.587. I guariti sono 5.629 mentre i morti in totale sono 156.Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Si tratta di un uomo di 82 anni di Vittoria. Inoltre l’Asp stamattina ha comunicato altri decessi avvenuti a casa a Ragusa nel mese di novembre. Si tratta di tre ragusani: un 90enne di Ragusa morto il 15 novembre, un 95enne di Ragusa morto il 16 novembre e una 83enne di Ragusa morta il 25 novembre. Infine vediamo dove si trovano i ricoverati nei vari ospedali iblei: 33 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 22 nel reparto di Malattie Infettive, 3 in area grigia e 8 in Rianimazione, 10 sono ricoverati nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.