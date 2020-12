Italia

Bonus auto da 3.500 euro nel 2021: ecco come funziona. Il bonus è previsto nella Manovra 2021che ha avuto il via libera della Camera

Roma – Un bonus auto da 3.500 euro per l’acquisto di auto Euro6 nel 2021. E’ una delle misure previste nella Manovra 2021. Al bonus auto si aggiunge anche il superbonus per tutto il 2022, la Cig fino a 800 euro per gli autonomi, gli inventivi per l'automotive ma anche gli aiuti per il rientro delle mamme al lavoro e il congedo per i papà esteso a 10 giorni. Sono queste novità introdotte dalla manovra, nono intervento di politica economica del governo dall'avvento della pandemia del Covid. La Camera ha dato il via libera alla legge di bilancio con 298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti. Ora la Manovra 2021 passa all'esame del Senato per il passaggio conclusivo. Ecco i dettagli per il bonus auto da 3.500 euro: il bonus auto di ulteriori 2.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti e previsti dai decreti Rilancio e Agosto, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione da acquistare nel periodo che va dal primo gennaio al 30 giugno 2021. In particolare per l'acquisto di auto euro 6 vengono stanziati 250 milioni di euro fino a giugno 2021.A fronte di rottamazione di una vecchia auto (almeno 10 anni) è previsto un incentivo di 3.500 euro, del quale 1.500 saranno finanziati dallo Stato e 2mila euro di sconto dal venditore. Vengono poi stanziati 120 milioni per l'acquisto di autovetture elettriche fino a fine dicembre. Fondo infine da 50 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali.