Ragusa Covid, 707 nuovi positivi e un morto: i dati Comune per Comune

Ragusa – I positivi al covid in provincia di Ragusa in totale sono 707 di cui 644 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati in ospedale e 19 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 26 dicembre 2020. Ma vediamo Comune per Comune i dati dei positivi al Covid 19: 54 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 54 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 142 Modica, 2 Monterosso Almo, 28 Pozzallo, 107 Ragusa, 34 Santa Croce Camerina, 15 Scicli, 164 Vittoria. I 44 ricoverati nei vari ospedali iblei sono così distribuiti: 33 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 24 nel reparto di Malattie Infettive, 2 in area Grigia, 7 in Terapia Intensiva e 11 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.Tra gli 644 in isolamento domiciliare ci sono 8 persone provenienti da fuori provincia.I guariti salgono a 5.540 e i morti a 140. Un decesso è avvenuto nelle ultime 24 ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un 76enne di Pozzallo. Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 76.176 tamponi molecolari, 19.973 test sierologici, 81.636 test rapidi per un totale di 177.865.