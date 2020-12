Sicilia

Covid Sicilia, 720 nuovi positivi e 17 morti. Il bollettino del ministero della salute di oggi, 25 dicembre 2020

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, venerdì 25 dicembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 720 e il totale da inizio epidemia sale così a 88.597. Attualmente positive sono 33.232 persone (-148). Diciassette nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.256. I guariti ammontano invece a 53.109, 851 in più rispetto a quanto registrato ieri. In Sicilia la provincia con più casi è stata ancora Catania con 222, seguita da Messina con 201, poi Palermo 63, Caltanissetta 56, Agrigento 49, Siracusa 42, Ragusa 43, Trapani 37 ed Enna 7.