Manovra 2021, stop contributi autonomi e cig fino 800 euro: ecco per chi

Manovra 2021, stop contributi autonomi e cig fino a 800 euro. Atteso il voto finale di Montecitorio

Roma – Stop contributi autonomi e cig fino a 800 euro. E’ quanto previsto nella Manovra 2021 che attende il voto finale di Montecitorio per domenica 27 dicembre 2020. Poi la parola passerà al Senato che avrà tre giorni per dare il via libera definitivo alla legge di bilancio. Nella manovra è previsto un fondo da 1 miliardo per il 2021 per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Arriva anche la cig per le partite Iva iscritte alla gestione separata (Iscro) che andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro per 6 mesi per chi ha un reddito non superiore a 8.145 euro e ha subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti.