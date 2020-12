Appuntamenti

Note di Natura, diretta streaming del Concerto di Natale

Tutto pronto per Note di Natura: diretta streaming del Concerto di Natale di Confagricoltura Ragusa e del Teatro Donnafugata. 200 piante assisteranno alla performance del quartetto d'archi dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano al Teatro Donnafugata di Ragusa a fin di bene.

Ragusa - Tutto pronto per l’originale Concerto di Natale organizzato nel teatro più piccolo della Sicilia, il Teatro Donnafugata a Ragusa Ibla, a cui assisteranno 200 piante. Oggi, alle 12.00, 4 giovani musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano delizieranno il pubblico vegetale (e il pubblico umano collegato in diretta streaming) con l’esecuzione dell’elegia “Crisantemi” e due movimenti dal “Quartetto in Re” (allegro moderato – scherzo) di Giacomo Puccini. L’evento è organizzato da Confagricoltura Ragusa e dal Teatro Donnafugata, in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e di Confagricoltura. Sarà possibile seguire “Note di Natura” in diretta collegandosi alle pagine Facebook del Teatro Donnafugata, di Confagricoltura Ragusa e dell’Accademia Teatro alla Scala o al canale Youtube di Confagricoltura. Il concerto verrà trasmesso, nei prossimi giorni, anche su Tv2000.Dopo lo spettacolo, le piante verranno donate all’Azienda Sanitaria Provinciale 7 di Ragusa: un dono di bellezza a chi sta combattendo in prima linea il Covid-19.“Un concerto – spiega il presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè - che vuole essere simbolo di speranza, all’insegna della Musica e dell’Arte, mettendo al centro, metaforicamente e fisicamente, i protagonisti di un comparto agricolo in grande sofferenza: i fiori e le piante ornamentali. Con le note del giovane Puccini, la bellezza del Teatro Donnafugata e la presenza delle nostre piante vogliamo augurare Buon Natale e abbracciare virtualmente i nostri amici lombardi, così pesantemente colpiti dall’epidemia da Covid-19, che saranno rappresentati sul palco dai musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano”.“Note di Natura – aggiunge il presidente di Confagricoltura Ragusa - ha già ottenuto, prima della sua realizzazione, un successo mediatico nazionale al di sopra di qualsiasi più rosea aspettativa. Un risultato che premia un grande lavoro di squadra che non può che rappresentare motivo di vanto per il nostro territorio e per il suo tessuto imprenditoriale agricolo.Grazie quindi a Vicky e Costanza Di Quattro, le instancabili direttrici artistiche del Teatro Donnafugata, ideatrici di questa bellissima iniziativa, e grazie alle aziende florovivaistiche ragusane che, con generosità, l’hanno resa possibile, donando le loro piante: Spazio Verde, FlorGuarino, La Mediterranea, Mediflor, Azienda florovivaistica Margherita e Titti Aprile, Il Giardino delle Meraviglie, Vittoria Palme”. Il florovivaismo italiano, con una superficie coltivata di 29.000 ettari e 27.000 aziende, ha prodotto nel 2019 un giro d’affari di circa 2,9 miliardi di euro l’anno (1,32 miliardi di euro di fiori recisi e piante in vaso e 1,55 miliardi di euro di piante ornamentali) e impiega oltre 100.000 addetti lungo tutta la filiera. La Sicilia rappresenta il 14% del settore.