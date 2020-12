Sicilia

Covid, medico picchiato per fare visita a parente ricoverato. Accusa contestata a due fratelli di 41 e 35 anni. E' accaduto all'ospedale Cannizzaro di Catania

Catania - Hanno aggredito un dirigente medico che li aveva invitati ad allontanarsi dal reparto Covid dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania dove stavano cercando di entrare per fare visita a un parente da poco ricoverato. E' l'accusa contestata dalla polizia a due fratelli, di 41 e 35 anni, che sono stati denunciati da agenti del Commissariato Central per resistenza a pubblico ufficiale, percosse, e lesioni personali con l'aggravante di avere agito in danno medico che esercitava la propria professione. Il medico, colpito con schiaffi e calci, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, è riuscito a 'liberarsi' dagli aggressori grazie all'intervento di altri suoi colleghi.Nei confronti dei due fratelli, pregiudicati, la Questura sta valutando l'avvio di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.