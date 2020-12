Scicli, Confeserfidi e Cdp Venture Capital Sgr investono in FX12

Economia

Scicli (Ragusa), 21 dicembre 2020 – ConfeserFidi, consorzio fidi 106 siciliano presente sul territorio nazionale, e Cdp Venture Capital Sgr, controllata da Cassa depositi e prestiti, hanno sottoscritto (nell'ambito del programma “Seed al Sud” di Cdp Venture Capital), un finanziamento da 180mila euro (120mila di Cdp Venture Capital e 60mila di ConfeserFidi intervenuto in qualità di investitore terzo) per sostenere la startup “FX12”, una fintech company specializzata in operazioni a favore delle imprese del Mezzogiorno. Nata a Napoli, all'interno dell’incubatore d’imprese “Campania New Steel”, FX12 è stata costituita da Rita Capitelli, Martina Carafa, Giovanni Visone e altri co-founder. La tecnologia messa a punto da FX12 consente di utilizzare il mix più efficace di strumenti fintech, quali sconto dinamico, credito di filiera e cessione fatture. FX12, mediante la predisposizione di dossier dedicati a specifiche ipotesi di impiego, facilita l'incontro tra la domanda di finanza a breve delle imprese meridionali e la disponibilità di investitori ad immettere capitali nell’economia reale.La startup ha la sede operativa volutamente a Napoli perchè i leader nazionali dell’invoice trading e del dynamic discounting sono basate a Milano e prediligono il mercato centro-settentrionale. FX12 ritiene, inoltre, che, nonostante la finanza digitale abbia procedure del tutto dematerializzate, il coinvolgimento partecipe della proprietà, del management e dei professionisti nel rapporto di vicinanza fisica alle imprese sia, nella fase di introduzione, un fattore di accelerazione della divulgazione fra le realtà produttive del Sud. I prodotti, frutto di mesi di test e sperimentazione field realizzata da ConfeserFidi - che ha iniziato il proprio percorso nel fintech con il contributo di Pasquale Russiello, esperto di ingegneria finanziaria - , si identificano con i colori: Yellow Finance è il servizio di accelerazione con fondi propri dell’azienda; Blue Finance facilita l’immissione di capitali provenienti da parte di aziende ed investitori ed imprese operanti in filiera; Azure Finance è lo strumento che consente la cessione di fatture ad investitori professionali.Confeserfidi è stato tra i primi confidi ad avviare una sperimentazione nel fintech, avendone intuito il potenziale. Tra i progetti promossi spicca una ricerca in settori del tutto inesploratidal fintech, quali, ad esempio, l'agricoltura e l'agroalimentare, che ricoprono un ruolo centrale nell'economia per le Pmi meridionali. FX12 non si pone in concorrenza col sistema bancario, ma propone soluzioni che risolvono esigenze complesse che la finanza tradizionale non è in grado di interpretare e crea un “bypass” tra la liquidità presente all’interno delle filiere e la domanda a breve delle aziende con minori chance di accesso al credito.