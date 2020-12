Incendio parrocchia a Ragusa, altare a fuoco per candele accese FOTO

Cronaca

I vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti stamattina nella parrocchia di Santa Rosalia. Altare a fuoco per candele accese. FOTO

Ragusa – Incendio stamattina nella parrocchia Santa Roalia in vi aTeocrito a Ragusa. A lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno visto del fumo uscire dalla parrocchia. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. L’incendio presumibilmente si è originato da alcune candele votive lasciate accese. Il fuoco ha danneggiato gravemente l’altare in legno.Dopo attento sopralluogo e dopo aver rimaneggiato alcune braci ancora calde, accertato che non vi erano pericoli personale vigilfuoco ha fatto rientro in sede.