Csen Ragusa, le novità per tesseramenti

Attualità

Le novità che riguardano i tesseramenti illustrate ieri dal presidente Csen Ragusa nel corso di un incontro con i membri del consiglio direttivo e i responsabili di settore

Ragusa - Il presidente del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha incontrato ieri mattina, in un noto locale del capoluogo, nel rispetto delle prescrizioni anticontagio, i componenti del consiglio direttivo e i responsabili dei vari settori sportivi per conto dell’ente di promozione sportiva. Cassisi ha illustrato il rinnovamento del sito istituzionale di Csen Ragusa che consentirà il tesseramento con un metodo più veloce e snello, così come già accade in altri ambiti. La novità più sostanziale è rappresentata dal fatto che le associazioni potranno stampare le tessere dopo avere regolarizzato le procedure. Inoltre, Csen fornirà un Qr code ad associazioni che potranno così scannerizzarlo per avere una visione completa di quanto è stato fatto con tutte le informazioni ricevute dall’ente. “E’ un momento molto delicato – ha sottolineato Cassisi – che dobbiamo affrontare con la dovuta attenzione. Anche perché sarà come se ogni associazione ripartisse da zero.E’ chiaro che anche Csen sta risentendo le ripercussioni di questa fase pandemica. E, però, nonostante tutto, siamo riusciti a fare crescere il numero di affiliazioni e di atleti tesserati. L’anno scorso abbiamo chiuso con 150 società, quest’anno con 163. Sappiamo, ovviamente, che il discorso pandemico non è ancora finito. Ecco perché dobbiamo tutti cercare di puntare verso lo stesso obiettivo, avendo ben chiaro in mente che ci sarà ancora da sudare”. I rappresentanti di diverse Asd e Ssd hanno ringraziato Csen Ragusa per la reale vicinanza informativa loro tributata in questo periodo così incerto con continui aggiornamenti, news e supporti burocratici. Una risposta efficace, in tal senso, è arrivata grazie alla collaborazione nazionale con FiscoCsen che ha assicurato indicazioni tempestive a tutti gli associati.L’occasione di ieri è stata utile anche per lo scambio degli auguri di Natale.