Salute e benessere

Dieta mima digiuno: quanti chili fa perdere e come funziona?

La dieta mima digiuno quanti chili aiuta a perdere e come funziona? Si tratta di un regime alimentare da seguire per pochi giorni e sporadicamente non tanto per dimagrire ma per dare benessere alla salute

La dieta mima digiuno quanti chili aiuta a perdere e come funziona? Si tratta di un regime alimentare da seguire per pochi giorni e sporadicamente non tanto per dimagrire quanto per ottenere alcuni vantaggi per la propria salute. Il primo giorno sono previste più calorie (circa 1000) ma mano mano si scende a una restrizione calorica sempre più bassa. È stato ideato uno specifico kit per seguire più facilmente questa dieta ma si può tranquillamente evitare di acquistarlo utilizzando gli alimenti che si hanno comunemente in casa. È necessario però l’aiuto di un esperto di dieta mima-digiuno. I cibi permessi sono sostanzialmente quelli liquidi: zuppe e minestroni ma anche frutta secca, carboidrati semplici e grassi naturali.