Cronaca

Incidente mortale a Modica, muore una 29enne: grave un ragusano Incidente mortale a Modica, muore una 29enne: grave un ragusano

Incidente mortale in contrada Beneventano a Modica. Scontro frontale tra due autovetture. Muore una giovane mamma 29enne di Modica. Grave un ragusano

Modica - Incidente stradale mortale giovedì sera poco prima delle 20 in Via Modica Ispica (ex SS. 115), in Contrada Beneventano. L’incidente si è verificato tra una Ford Fiesta, condotta da M.C.R., 29 anni, modicana, che viaggiava in direzione Modica-Pozzallo, per raggiungere Contrada Aguglie, e una Fiat Ka, alla cui guida era il ragusano S.T., 24 anni, che andava in direzione opposta. La donna e il figlioletto di 11 anni, sono stati estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte del loro veicolo. Le condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due congiunti e il conducente della Ford Ka all’Ospedale Maggiore. La donna, purtroppo, è deceduta. Il 24enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata.Il bambino, invece, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale. L’arteria che collega Modica con Ispica e Pozzallo è stata chiusa per alcune ore al transito veicolare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del pauroso sinistro. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e visionate le immagini della videosorveglianza. I due mezzi sono stati sequestrati. La salma della povera donna è già stata dissequestrata e restituita ai familiari. Lascia due bambini.