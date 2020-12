Buoni spesa a Ragusa: avviso per esercizi commerciali

Economia

Il Comune di Ragusa con una nota avvisa l'apertura di una manifestazione di interesse per buoni spesa commerciali rivolto ad operatori economici

Ragusa - Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di prodotti e/o servizi assegnati tramite buoni spesa commerciali a favore sia di soggetti in stato di bisogno, sia di quelli esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemielogica da covid-19. Il Settore VI - Sviluppo economico - Promozione della città, informa che si intende acquisire la manifestazione di volontà e conseguente disponibilità di esercizi commerciali, rientranti in uno dei codici ATECO di cui all’allegato elenco (All. 1), operanti nel Comune di Ragusa interessati a fornire beni e/o servizi (escluse bevande alcoliche), mediante accettazione di buoni spesa commerciali assegnati dal Comune a favore di soggetti esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemielogica COVId-19 e a favore di soggetti in stato di bisogno.Sul sito istituzionale dell’Ente oltre al testo completo dell’avviso è pubblicato anche il modello di domanda da presentare.