Sicilia

Mattia Vicari morto in casa per malore improvviso: aveva19 anni

Tragedia a San Cataldo. Un giovane di 19 anni, Mattia Vicari, muore per un malore improvviso a casa. Inutile l'intervento del 118

San Cataldo – Tragedia a San Cataldo. Un giovane di 19 anni, Mattia Vicari, è morto per un malore improvviso mentre era a casa. Il giovane è morto nella sua abitazione a San Cataldo. A trovarlo privo di sensi sul letto i genitori che hanno immediatamente chiamato il 118. La centrale operativa ha mandato un medico con l’ambulanza che hanno tentato di tutto per rianimarlo. Alla fine hanno constatato il decesso. Grande dolore nella comunità sancataldese per questo improvviso e funesto lutto.