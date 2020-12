Dieta super veloce: come dimagrire 5 kg prima di Natale

Salute e benessere

Come dimagrire fino a 5 kg prima di Natale con la dieta super veloce. E' una dieta d'urto o dieta lampo che risveglia il metabolismo e aiuta a perdere peso velocemente.

La dieta super veloce per dimagrire 5 kg è una dieta molto simile ad una dieta chetogenica. La dieta super veloce è una dieta d’urto o dieta lampo che risveglia il metabolismo e aiuta a perdere peso velocemente. E’ una dieta ideale da seguire prima di Natale ovvero in vista delle esagerazioni alimentari a cui non rinuncia nessuno. Ma vediamo come funziona la dieta super veloce o dieta lampo per dimagrire fino a 5 kg velocemente. La premessa è che la dieta d'urto che consente di dimagrire in 3 giorni o che permette di perdere 5 kg in 5 giorni non può e non deve essere attuata come stile di vita né presa come modello alimentare. Non è possibile, infatti, abituare il nostro organismo continuamente al classico effetto yo-yo, ossia la continua oscillazione di peso perché questo, a lungo andare, risulta deleterio per la salute sotto diversi punti di vista: il metabolismo, infatti, si rallenta sempre più fino a bloccarsi e, a quel punto, diventerà sempre più difficile perdere peso in modo equilibrato.Inoltre, questa dieta super veloce o dieta lampo non sono è adatta a tutti. Ma vediamo in uno schema completo cosa si mangia ogni giorno nella dieta super veloce per dimagrire fino a 5 kg. Lunedì: colazione con latte vegetale con Whey Protein. Spuntino: uno yogurt greco. Pranzo: orata al cartoccio e insalata mista, Merenda: 5 mandorle. Cena: insalata mista con tofu, ravanelli, cipolla, olive nere e arancia. Martedì: colazione con fesa di tacchino e fette biscottate integrali. Spuntino: Fiocchi di latte. Pranzo: bBresaola con rucola. Merenda: Parmigiano. Cena: arista di maiale ai ferri e crudités miste. Mercoledì: colazione con latte parzialmente scremato e crusca d'avena. Spuntino: Tonno al naturale. Pranzo: uova sode e spinaci. Merenda: finocchi. Cena: insalata mista con tofu, ravanelli, cipolla, olive nere e arancia.Trattandosi di una dieta particolare e proteica raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo regime alimentare. La dieta super veloce è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza. L'apporto nutrizionale in questa dieta è molto più equilibrato: per qualche giorno, infatti, l'apporto dei carboidrati complessi è fortemente ridotto ma è compensato da una adeguata presenza di grassi e proteine, che aiuteranno l'organismo a non andare in carenza energetica ma gli consentiranno, allo stesso tempo, di cominciare a bruciare esclusivamente grasso, oltre a perdere molti liquidi, riducendo la ritenzione. Infatti, condizione necessaria è quella di bere fino a due litri di acqua al giorno o tisane drenati o tè verde, naturalmente senza zucchero.