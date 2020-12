Italia

Recovery Fund, Renzi: Conte si fermi, basta metodi sprezzanti Recovery Fund, Renzi: Conte si fermi, basta metodi sprezzanti

Recovery Fund, Renzi: Conte si fermi, basta metodi sprezzanti. Il Recovery è l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese

ROMA - ’’Il Recovery è l’ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all’improvviso, dopo tante dirette Facebook, in una intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto e che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto’’. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.’’Del merito non sappiamo niente. Sul metodo siamo contrari.Questo modo di fare non è solo sprezzante: è sbagliato - aggiunge -. Noi siamo contrari a sovrastrutture di centinaia di consulenti che stanno al Recovery Fund come i navigator stanno al reddito di cittadinanza. Il futuro dell’Italia dei prossimi vent’anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi’’.’’Spero che il premier si fermi prima di mettere ai voti una scelta non condivisa’’, sottolinea Renzi, che prosegue: ’’L’Italia ha già decine di migliaia di funzionari pubblici, migliaia di dirigenti, venti ministeri. Il problema non è assumere altra gente, ma capire qual è la visione dei prossimi anni. Se la risposta è un’altra inutile task force di 300 consulenti, se la votino da soli’’.Alla domanda sul rischio di una crisi di governo, il leader di Italia Viva risponde: ’’No. Noi siamo impegnati fino alla Legge di Bilancio per assicurare all’Italia l’approvazione del decreto ristori e dei denari alle famiglie che non ce la fanno. Sul futuro dipende da Conte: Zingaretti ha chiesto un rilancio dell’azione di governo, noi siamo d’accordo con il segretario del Pd. C’è da guidare il G20, ci sono da gestire i 200 miliardi del Next Generation, c’è da affrontare la distribuzione dei vaccini. Iniziamo finalmente a fare sul serio?’’.