Migranti Pozzallo, padre e figlio tetraplegico negativi al Covid

Tampone per il covid-19 negativo per il piccolo emigrato tetraplegico e per il padre.Lo annuncia in una nota il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna

Pozzallo – Padre e figlio tetraplegico arrivati su un barcone negativi al Covid 19. Ora subito il trasferimento in una struttura adeguata già individuata dal Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ragusa. Il tampone rapido eseguito questa mattina al bambino affetto da “tetraparesi” così come quello del papà è risultato negativo. Il trasferimento nell’apposita struttura già individuata da parte del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ragusa, può essere già organizzato nelle prossime ore. Si conclude così la commovente e triste vicenda del piccolo immigrato gravemente colpito da una grave patologia invalidante e ospitato nell’hotspot di Pozzallo.Le Autorità Sanitarie - afferma il Sindaco Roberto Ammatuna - che non finirò mai di ringraziare per il grande lavoro che svolgono in questo difficile momento al servizio del nostro paese e di cui io mi onoro di fare parte, la prossima occasione debbono affrontare situazioni simili in modo diverso. La prossima volta, soggetti così fragili, devono essere trasferiti subito in strutture adeguate.