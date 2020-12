Economia

Ragusa, fornitura prodotti alimentari: avviso per esercizi commerciali Ragusa, fornitura prodotti alimentari: avviso per esercizi commerciali

Ragusa, individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità da assegnare tramite buoni spesa

Ragusa - Il Settore VII - Servizi alla persona, informa che intende acquisire la manifestazione di volontà e conseguente disponibilità di esercizi commerciali operanti nel Comune di Ragusa interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (escluse bevande alcoliche), mediante accettazione di buoni spesa assegnati dal Comune a favore di soggetti esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemielogica COVId-19 e a favore di soggetti in stato di bisogno. Gli esercizi commerciali interessati con propri punti vendita siti nel comune di Ragusa, iscritti alla C.C.I.A.A per le attività di fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità in generale, potranno presentare istanza usando il modello di domanda pubblicato sul sito istituzionale del Comune in allegato all’avviso di manifestazione di interesse.