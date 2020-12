Il guaranÃ  fa dimagrire veramente?

Rimedi naturali

Il guaranà da sempre è noto come rimedio naturale per perdere peso, ma fa dimagrire veramente? Il Guaranà è un ottimo rimedio contro l’astenia, l’ipotensione e i momenti di stanchezza grazie alla quantità di guaranina che determina un effetto duraturo ed energetico. Ma è vero che si può usare il Guaranà per dimagrire? Il guaranà contiene la guaranina, una componente simile alla caffeina, che possiede la capacità di stimolare il rilascio delle catecolamine, accelerare il metabolismo e favorire la perdita di peso. Ma come agisce la guaranina? La guaranina, principio attivo del Guaranà, provoca un aumento della termogenesi (uso del grasso per riscaldare l’organismo) e una maggiore attività sull’enzima lipasi.Ma come agisce la Guaranina presente nel guaranà? Quello che succede è che la guaranina smuove i depositi di grasso presenti nei tessuti sottocutanei, agevola la perdita di peso e supporta l’impegno fisico e mentale che occorre per portare avanti un percorso dimagrante. Secondo alcuni studi il guaranà, oltre a ridurre il senso di fame, spinge il metabolismo ad assistere la digestione, il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione dei grassi adiposi, il mix perfetto per facilitare il dimagrimento. In commercio il Guaranà, in erboristeria e negli shop online, si trova sotto forma di integratori alimentari (capsule o polvere di semi macinati) ma è possibile trovarlo anche in alcune bevande energetiche. Per ottenere un effetto dimagrante davvero apprezzabile è sufficiente consumare il Guaranà in polvere o in compressi secondo le indicazioni e le dosi consigliate per via dell’elevata concentrazione di caffeina che varia da prodotto a prodotto.Il guaranà si può trovare nelle erboristerie sia in bevande o integratori o in polvere di semi di Guaranà, ma è raccomandato prima di farne uso consultare il parere del prorpio medico odi uno specialista. Il guaranà come altri rimedi naturali non deve essere assunto se si fa uso di farmaci quotidianamente o se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Attenzione l’uso del guaranà ha degli effetti collaterali, vediamo quali: il guaranà è uno stimolante naturale così efficace che può compromettere la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e il ritmo respiratorio. Esagerare con le dosi significa incorrere in problemi e patologie quali cefalea, vomito, tachicardia e ipertensione. L’assunzione prolungata e poco funzionale del Guaranà potrebbe compromettere il sistema cardiocircolatorio, ormonale e renale.